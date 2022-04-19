Стало известно, когда в Ленобласти пройдет фестиваль «Корюшка идет»

В Новой Ладоге (Ленинградская область) 14 мая пройдет фестиваль «Корюшка идет». Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на районную администрацию.

Председатель регионального Комитета по культуре и туризму Евгений Чайковский обратил внимание на то, что в нынешнем году мероприятие будет посвящено 350-летию со дня рождения Петра I. Отмечается, что этот фестиваль станет первым масштабным событием туристического сезона, который откроется в области в первых числах мая.