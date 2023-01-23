Общество 23 января 2023, 14:17 Стало известно, когда в Челябинске построят два новых микрорайона

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Два новых микрорайона появятся в центральном районе Челябинска и на северо-западе города в 2024 году. Об этом сообщил Ura.ru.

Вице-мэр по имущественным вопросам Надежда Рыльская рассказала, что строительство начнется уже в начале следующего года. Причем в центре новый ЖК появится там, где раньше был профилакторий на улицах Лесопарковой и Худякова. Ожидается, что здесь возведут порядка 50 тысяч квадратных метров. Кроме того, проектом запланирован детский сад.

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«Власти Челябинска заключили договор о комплексном развитии территории с ООО „Солнечная“ в районе улиц Лесопарковой и Худякова. Это уже пятый договор о КРТ, который заключен по инициативе правообладателя с 2021 года по настоящее время. Также к февралю аналогичный договор о КРТ планируют заключить на участок в границах Кашириных, Краснознаменной, Косарева и Партизанская», — рассказала Рыльская.

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