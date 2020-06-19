Стало известно, когда состоится открытие монумента «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане
24 июня на Мамаевом кургане в Волгограде состоится открытие монумента «Родина-мать зовет!». Мероприятие было приурочено к 75-летию Победы, но его пришлось перенести из-за коронавируса, передает ТАСС.
Сайт «Аргументы и факты» рассказал, что после открытия пройдет концерт Победы. В нем примут участие Сергей Гармаш, Константин Хабенский, Игорь Бутман, Денис Мацуев, а также Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета.
По данным издания, монумент начали реставрировать весной прошлого года в рамках подготовки к 75-летию со Дня Победы. В ноябре работы на наружной части памятника завершились.