Общество 07 сентября 2023, 16:59 Стало известно, когда россиянам покажут фильм Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица» «Русский Репортаж»: последний фильм Хаяо Миядзаки выйдет в России в ноябре YouTube

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Новый мультфильм японского режиссера Хаяо Миядзаки покажут россиянам в ноябре 2023 года. Прощальная кинокартина гениального аниматора выйдет под названием «Мальчик и птица», сообщили в кинопрокатной компании «Русский Репортаж».

«„Мальчик и птица“ — под таким официальным локализованным названием выйдет первый за 10 лет анимационный фильм Хаяо Миядзаки», — передали в компании.

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В японский кинопрокат мультфильм вышел летом. До этого всю информацию о нем держали в строгой секретности — не было ни трейлеров, ни кадров. За пару месяцев кинокартина собрала уже свыше 50 миллионов долларов — почти пять миллиардов рублей, и это только в одной стране.

«Пресса единодушно картину назвала „визуальным шедевром“», — сообщил «Русский Репортаж».

Фильм частично создан по мотивам книги Kimitachi wa Dou Ikiru ka («Как поживаете?») писателя Есино Гэндзабуро, которая увидела свет еще в 1937 году. Действия картина происходит в Японии во времена Второй мировой войны. Главный герой — подросток, который потерял мать и остался жить с отцом и мачехой в загородном доме. Там юноша и повстречал необычную цаплю, которая показала ему сказочную страну.

Хаяо Миядзаки показал свой предыдущий аниме-фильм «Ветер крепчает» в 2013 году, после чего объявил об уходе на пенсию. Однако в 2016 году стало известно, что режиссер начал работать над новым творением. В июне появилась информация, что кинопрокатная компания «Русский Репортаж» купила права на показ «Как поживаете?».

Режиссер Хаяо Миядзаки основал студию Studio Ghibli в 1985 году. Сценарист создал такие знаменитые картины, как «Унесенные призраками», «Мой сосед Тоторо», «Принцесса Мононоке». Кинокритики практически единодушно относят большинство работ Миядзаки к золотому фонду мирового анимационного искусства.