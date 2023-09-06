Общество 06 сентября 2023, 15:32 Стало известно, когда представят финальный проект стратегии развития отрасли связи Шадаев: вариант стратегии развития отрасли связи могут представить в ноябре Unsplash

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Глава Минцифры РФ Максут Шадаев рассказал ТАСС, что финальный вариант стратегии развития отрасли связи могут представить уже в ноябре. Проект будет проработан до 2035 года.

«Планируем в ноябре», — ответил министр.

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Стратегия будет определять основные направления государственной политики в сфере развития отрасли связи. В ее основе — построение современной и безопасной телекоммуникационной инфраструктуры, внедрение новых технологических направлений. В том числе власти планируют развивать научный и кадровый потенциал в отрасли.

Ранее глава Минцифры Шадаев заявил, что кадровая база IT-разработчиков в России увеличилась на 13% за 2022 год, достигнув почти 740 тысяч человек. Однако в стране не исчез дефицит специалистов отрасли, нужно еще примерно такое же число разработчиков. Ведомство серьезно занялось кадровым вопросом.