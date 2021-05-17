Стало известно, когда полетит на МКС единственная российская женщина-космонавт

Единственная женщина в российском отряде космонавтов Анна Кикина полетит на Международную космическую станцию осенью 2022 года. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на подмосковный Центр подготовки космонавтов (ЦПК).

По данным сайта ЦПК, Кикина вошла в состав экипажа 68-й экспедиции на МКС вместе с Сергеем Прокопьевым и Дмитрием Петелиным. Они отправятся на МКС на корабле «Союз МС-22» осенью 2022-го. В 2017 году космонавт приняла участие в международном изоляционном эксперименте SIRIUS по имитации полета к Луне.

В начале апреля Анна Кикина рассказала «360», что если девушка хочет освоить профессию космонавта, то ей нужно просто прислушаться к своему внутреннему голосу. После принятия решения стоит выяснить все требования к претендентам на попадание в отряд. Кикина призналась, что сама в детстве не мечтала стать космонавтом. А еще она подчеркнула, что результатов не удастся добиться без усилий. Девушка отметила, что важно хорошо учиться в школе, заниматься спортом, а также быть активной и целеустремленной.