Ученый предположил, когда пойдет на спад третья волна ковида в России

Глава лаборатории геномной инженерии МФТИ, ученый-генетик Павел Волчков считает, что третья волна коронавируса начнет отступать уже с середины июля. Такой прогноз дал ученый, сравнивая данные по заболеваемости в Индии и России, сообщил Ura.ru.

Волчков считает, что появление новой волны связано именно с индийским штаммом. Если все пойдет «по индийскому сценарию», то пришедшая из Индии «Дельта» пойдет на спад через три месяца с момента появления, то есть уже с середины июля.

Ученый также добавил, что нельзя во всем ориентироваться на Индию. Там совсем другая плотность населения, количество переболевших на данный момент и уровень вакцинации. Все эти вычисления и расчеты только примерны.

При этом в России до сих пор остается напряженная ситуация. По словам врача-инфекциониста Георгия Викулова, в разных регионах прослеживается совершенно разная статистика. Например, в московском регионе текущая летальность 1,6%, в Санкт-Петербурге — 3,5%. Это две совершенно разные ситуации, считает врач.

При третьей волне в России почти ежедневно обновляются рекорды смертности за все время с начала пандемии. Последний был поставлен 14 июля. Жертвами ковида стали 786 человек.