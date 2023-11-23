Общество 23 ноября 2023, 07:50 Стало известно, когда планируют начать выпускать «Москвич 5» «Москвич 5» начнут серийно выпускать в первой половине 2024 года РИА «Новости»

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Выпуск среднеразмерного кроссовера «Москвич 5» стартует в первой половине 2024 года. Об этом РИА «Новости» рассказал директор автомобильного завода «Москвич» Олег Масляков.

«Планируем, что в первой половине 2024 года появится среднеразмерный кроссовер „Москвич 5“, — сказал он.

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В пресс-службе завода уточнили, что речь идет как о продажах модели, так и серийном производстве модели.

Ранее стало известно, что до конца 2023 года «Москвич» намерен выпустить не менее 27 тысяч единиц машин, из которых четыре тысячи являются электрокарами. Директор компании по корпоративным связям Татьяна Редько уточняла, у завода действуют 82 дилерских центра в 51 городе России.

Ранее автоэксперт Дмитрий Попов рассказал россиянам, как не ошибиться с выбором китайского автомобиля.