Стало известно, когда Петербург украсят к Евро-2020

Названы даты, когда Санкт-Петербург украсят символикой предстоящего Евро-2020. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на комитет по печати и взаимодействию со СМИ.

Первые матчи чемпионата пройдут в городе уже менее, чем через месяц. Василеостровский, Петроградский, Приморский, Центральный, Адмиралтейский, Московский и Петродворцовый районы начнут украшать первого июня.

«Работы ведутся в плановом режиме, монтаж праздничного оборудования запланирован с 1 июня по 7 июня, готовность к 8 июня», — рассказали в пресс-службе.