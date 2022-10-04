Стало известно, когда отменят таможенный контроль между Россией и ДНР | 360°

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Стало известно, когда отменят таможенный контроль между Россией и ДНР

ДНР: таможенный контроль между республикой и Россией отменят после присоединения региона

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Таможенный контроль на границе ДНР и России отменят на следующий день после подписания президентом Федерации Владимиром Путиным закона о принятии субъекта в состав страны. Об этом сообщили представители министерства доходов и сборов республики. Их слова процитировал ТАСС.

«Государственная граница между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой приобретает статус административной границы между субъектами Российской Федерации с 00:00 часов дня, следующего за днем подписания президентом Российской Федерации соответствующего закона», — объяснили сотрудники ведомства.

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По их словам, одновременно с этим прекратится таможенный контроль и иные подобные операции в пунктах пропуска через административную границу.

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Референдум о присоединении ДНР к России проходил с 23 по 27 сентября. Большинство жителей республики, оставшихся на Родине или уехавших в РФ, проголосовали за интеграцию. Мнение населения, эмигрировавших в другие регионы, неизвестно.

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