Стало известно, когда отменят таможенный контроль между Россией и ДНР | 360°

Общество 04 октября 2022, 19:49 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Стало известно, когда отменят таможенный контроль между Россией и ДНР ДНР: таможенный контроль между республикой и Россией отменят после присоединения региона РИА «Новости»

Читать 360tv в

Таможенный контроль на границе ДНР и России отменят на следующий день после подписания президентом Федерации Владимиром Путиным закона о принятии субъекта в состав страны. Об этом сообщили представители министерства доходов и сборов республики. Их слова процитировал ТАСС.

«Государственная граница между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой приобретает статус административной границы между субъектами Российской Федерации с 00:00 часов дня, следующего за днем подписания президентом Российской Федерации соответствующего закона», — объяснили сотрудники ведомства.

Реклама

По их словам, одновременно с этим прекратится таможенный контроль и иные подобные операции в пунктах пропуска через административную границу.

Реклама

Референдум о присоединении ДНР к России проходил с 23 по 27 сентября. Большинство жителей республики, оставшихся на Родине или уехавших в РФ, проголосовали за интеграцию. Мнение населения, эмигрировавших в другие регионы, неизвестно.

1 0 0 0 0 0