Стало известно, когда откроются молодежные центры в Петербурге
С 12 сентября в Санкт-Петербурге откроются городские учреждения для молодежи. В них смогут заниматься люди старше 18 лет, передают «Невские новости».
По данным издания, молодые люди младше 18 лет смогут посещать занятия только на улице. Отмечается, что помещения центров продезинфицируют, нанесут в них разметку для соблюдения дистанции и разместят там дозаторы с антисептиками.
«Все очень соскучились по общению, и мы действительно ждали открытия молодежных центров. <…> Кстати, найти все молодежные учреждения можно на сайте мыпетербург.рф, профильтровав по интересам или геолокации», — уточнила председатель комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Юлия Аблец.