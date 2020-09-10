Стало известно, когда откроются молодежные центры в Петербурге

По данным издания, молодые люди младше 18 лет смогут посещать занятия только на улице. Отмечается, что помещения центров продезинфицируют, нанесут в них разметку для соблюдения дистанции и разместят там дозаторы с антисептиками.

«Все очень соскучились по общению, и мы действительно ждали открытия молодежных центров. <…> Кстати, найти все молодежные учреждения можно на сайте мыпетербург.рф, профильтровав по интересам или геолокации», — уточнила председатель комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Юлия Аблец.