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    22 февраля 2022, 20:19

    Стало известно, когда откроют обновленный участок реки Зея в Благовещенске

    Артур Блянихов

    Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, когда сдадут первый обновленный участок набережной реки Зея в Благовещенске. Главу региона процитировал сайт kp.ru.

    «Обновленный участок набережной реки Зея откроем в этом году. Строительство ведется в рамках двух муниципальных контрактов общей стоимостью 1,170 миллиарда рублей», — уточнил Орлов.

    По его словам, после окончания работ по укреплению берега на участке начнут строить жилые кварталы. Также идет возведение физкультурно-оздоровительного комплекса. По данным издания, на обновленной набережной будет промежуточный ярус. Там оборудуют смотровые площадки с пятью лестницами и тремя съездами-пандусами.