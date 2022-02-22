Стало известно, когда откроют обновленный участок реки Зея в Благовещенске

Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, когда сдадут первый обновленный участок набережной реки Зея в Благовещенске. Главу региона процитировал сайт kp.ru.

«Обновленный участок набережной реки Зея откроем в этом году. Строительство ведется в рамках двух муниципальных контрактов общей стоимостью 1,170 миллиарда рублей», — уточнил Орлов.

По его словам, после окончания работ по укреплению берега на участке начнут строить жилые кварталы. Также идет возведение физкультурно-оздоровительного комплекса. По данным издания, на обновленной набережной будет промежуточный ярус. Там оборудуют смотровые площадки с пятью лестницами и тремя съездами-пандусами.