Стало известно, когда коронавирус появился в России

В январе и феврале россияне не могли заболеть COVID-19. Коронавирус появился в стране только в марте, до этого инфекции не было.

«В Российской Федерации тогда коронавируса, вот именно этого коронавируса, не одного из нескольких десятков, а именно этого коронавируса, тогда в России и Москве не было, это абсолютно доподлинно на сегодня уже доказано тем, что иммунитет у наших сограждан есть у очень небольшой доли от всей популяции», — сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала «Россия 1».

Она добавила, что количество новых выписавшихся из больниц увеличивается медленно, так как выздоровление занимает длительное время. Организм борется с вирусом довольно долго.

«Пока человек не будет свободен от вируса, ему диагноз, конечно же, не отменят, [он] не будет считаться здоровым человеком», — пояснила Попова.

Кроме того, у многих пациентов развилась тяжелая пневмония, которая подразумевает долгое лечение и выздоровление.

За прошедшие сутки российские специалисты подтвердили наличие коронавируса у 9623 пациентов. Общее число инфицированных выросло до 124 054 случаев. Вылечившихся стало на 7773 человека больше. Всего с COVID-19 справились 15 013 пациентов. Насчитывается 1222 случая смерти после заражения.