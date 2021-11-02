Стало известно, какую вакцину предпочитают петербуржцы

Опрос, проведенный Европейским университетом и НИИ гриппа показал, какая вакцина в приоритете у петербуржцев и кто из них прививается активнее. Об этом написала газета «Петербургский дневник».

Согласно результатам опроса, чаще вакцинируются горожане старше 50 лет. При этом вакцинированных больше среди людей с высшим образованием — среди них о вакцинации сообщили 50%.

Из вакцин от коронавируса большинство жителей Петербурга предпочитают «Спутник V». На втором месте с большим отрывом идет «Спутник Лайт», третье занимает «КовиВак» и лишь 1% опрошенных привились «ЭпиВакКороной».