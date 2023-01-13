Общество 13 января 2023, 17:25 Стало известно, какую травму чаще всего получали москвичи на новогодних каникулах

Читать 360tv в

На новогодних каникулах самая частая травма, с которой обращались к врачам жители Москвы, была переломом руки. Об этом сообщила «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу «Совкомбанк страхования».

На все травмы, полученные жителями столицы, 58,1% пришлись на верхние конечности. Причем 88% обратившихся ломали их, а остальные жаловались на ожоги и порезы. Проблемы с ногами привели к врачам 22,6% травмированных. Почти половина обращений касалась ушибов, а чуть больше четверти — переломов.

Реклама

Но травмы были не самым частым поводом для обращений на новогодних праздниках. Большинство все же подкосила обычная простуда. С жалобами на ОРВИ в медучреждения пришли 87,1% всех обратившихся.

Реклама

«Дети чаще всего получали их, катаясь на горке или играя во дворе, а взрослые — на горнолыжных спусках и поскользнувшись на тротуарах», — рассказал исполнительный директор «СберСтрахования» Александр Абрамов.