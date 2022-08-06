Стало известно, какую сумму россияне готовы потратить на отпуск внутри страны

Около трети жителей России не готовы тратить на отдых внутри страны сумму больше 10 тысяч рублей. Об этом со ссылкой на проведенное исследование сервиса «Туту.ру» написало РИА «Новости».

Около 29% респондентов заявили, что ограничат свои траты на поездки по России суммой 10 тысяч рублей, а 21% — до 30 тысяч рублей.

Еще 9% готовы потратить 70-100 тысяч рублей.

Сумму от 100 до 200 тысяч отдадут за отдых в России всего лишь 6% россиян, столько же заплатят за отдых в России более 200 тысяч рублей.

Наиболее популярными направлениями для внутреннего туризма в России стали Санкт-Петербург, Сочи и Москва. Среди заграничных курортов россияне больше предпочитают Армению, Киргизию и Таджикистан.

Ранее сообщалось, что после возобновления прямых рейсов «Аэрофлота» в Таиланде ждут миллион путешественников из России.

Также вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина сообщала, что программой школьного туризма воспользовались более 2,6 тысячи детей в Подмосковье.