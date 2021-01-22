Стало известно, какую подработку россияне искали на Новый год

Подработку курьером брали 56,3% мужчин. Также востребованными оказались вакансии грузчика (19,8%), промоутера (13,4%) и пешего курьера (10,3%).

Среди женщин 24,3% опрошенных искали вакансию клинера. Устроиться работником торгового зала были готовы 20,8%, няней — 17,2%. Также соотечественницы рассматривали вакансии промоутера (11,7%), пешего курьера (10,2%), сиделки (9,7%) и фотографа (5,8%).

Мужчины в основном искали подработку через HR-порталы или приложения. Ими воспользовалось 39,9% россиян. Женщины в основном находили подходящее место через знакомых (37,6%).

Проблема поиска подработки актуальна для физических лиц и для работодателей, которые постоянно сталкиваются с текучестью линейного персонала. Об этом рассказал исполнительный директор компании Кирилл Ягодкин. Приложения помогают быстро и технологично решить эту бизнес-задачу. Практически все участники опроса искали предложения в интернете.