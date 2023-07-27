Общество 27 июля 2023, 04:23 Стало известно, какую пенсию получают жители новых регионов России Минтруд раскрыл средний размер пенсии в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях РИА «Новости»

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Средний размер пенсионных выплат в новых регионах России сейчас составляет 17,79 тысячи рублей. Об этом сообщил РБК со ссылкой на федеральный закон «Об особенностях пенсионного и дополнительного социального обеспечения граждан новых субъектов».

В материале сказано, что в Донецкой Народной Республике размер средней пенсии составил 18,29 тысячи рублей, в Запорожской области пенсионерам выплачивают в среднем 17,92 тысячи, в Луганской Народной Республике — 17,31, а в Херсонской области среднее значение дошло до 16,9 тысячи рублей. Средний размер пенсии в новых четырех регионах РФ составил 17,79 тысячи.

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В Минтруде отметили, что 87,4% пенсионеров стали получать больше выплат, чем раньше, а 12,6% перечисляют пенсии с дополнительной выплатой до прежнего размера.

Ранее стало известно, что жители РФ могут «докупить» страховой стаж в случае, когда им не назначали пенсию из-за нехватки баллов или стажа. При таком сценарии есть два варианта — доработать отсутствующие годы или внести страховые выплаты самостоятельно.

Прибавку к страховым выплатам получат работающие пенсионеры с 1 августа 2023 года. Перерасчет пенсии выполнят автоматически, поэтому не следует заполнять никаких документов и заявлений.