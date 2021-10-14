Стало известно, какую награду получат лучшие участники проекта «Музыкальные надежды Арктики»

Лучшие участники федерального проекта «Музыкальные надежды Арктики» смогут выступить на концерте вместе с оркестром. Об этом заявил руководитель федерального проекта «Музыкальные надежды Арктики», дирижер Михаил Черниговский, написал RT.

По его словам, лишь пятерка самых лучших и талантливых артистов сможет выступить на исторической сцене в Санкт-Петербурге. Это будет определенный рост для начинающих музыкантов.

«Если говорить про вознаграждение для юных музыкантов, то нам кажется, что сами эти мастер-классы, которые проводятся полностью на безвозмездной основе, это уже определенная награда, профессиональная конечно. Проблема в том, что не у всех детей есть равные условия доступности благ», — подчеркнул Черниговский.