Стало известно, какой транспорт самый популярный среди жителей Тулы

Корреспонденты Тульской службы новостей провели уличный опрос и выяснили, какой транспорт жители оружейной столицы считают наиболее комфортным.

Оказалось, что среди жителей Тулы личный транспорт превалирует. Многие жители города признались, что предпочитают личное авто, но все же чаще приходится пользоваться маршрутным такси. Другая часть опрошенных сделала выбор в пользу троллейбусов и трамваев, поскольку в них просторно. Один житель Тулы признался, что вообще ходит пешком.