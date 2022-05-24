Стало известно, какой процент россиян готов рассмотреть возможность покупки «Москвича»

Компания «ПРО Бренд» провела опрос среди россиян с целью выяснить, сколько человек рассмотрели бы возможность покупки машины «Москвич». С результатами ознакомилась «Газета.ru».

По данным издания, треть опрошенных (33%) купили бы авто при его адекватной стоимости. Большая часть респондентов призналась, что ни при каких условиях не приобрела бы эту модель. Еще 14% участников заверили, что готовы потратиться на «Москвич», если он будет достойного качества.