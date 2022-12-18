18 декабря 2022, 11:03
Стало известно, какими подарками россияне запаслись к Новому году
«Говорит Москва»: россияне чаще всего покупают к Новому году кофейные наборы и кружки
Самыми популярными товарами в Wildberries перед Новым годом стали кофейные наборы, причем их продажи выросли на 129% по сравнению с первой половиной декабря прошлого года. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на пресс-службу маркетплейса.
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В период с 1 по 14 декабря россияне также часто закупались кружками с изображением символов года (рост продаж составил 112%), столовыми сервизами (на 107%) и наборами постельного белья (на 112%). Другие популярные покупки в преддверии новогодних праздников — кошельки и ювелирные украшения, продажи которых выросли год к году на 76% и 83% соответственно.Кроме того, жители стали чаще покупать смартфоны, планшеты и бытовую технику. Между тем, по данным недавнего опроса в СМИ, многие россияне хотят не таких подарков. Большинство признались, что охотнее всего получили бы в качестве презента деньги. Другими популярными ответами были «путешествия» и «билеты на культурные мероприятия». Правда, электроника в список все же вошла. А среди самых нежеланных подарков — еда, одежда и обувь, подарочные сертификаты, парфюмерия и косметика.
Новый год
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