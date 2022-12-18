Общество 18 декабря 2022, 11:03 Стало известно, какими подарками россияне запаслись к Новому году «Говорит Москва»: россияне чаще всего покупают к Новому году кофейные наборы и кружки piqsels

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Самыми популярными товарами в Wildberries перед Новым годом стали кофейные наборы, причем их продажи выросли на 129% по сравнению с первой половиной декабря прошлого года. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на пресс-службу маркетплейса.

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В период с 1 по 14 декабря россияне также часто закупались кружками с изображением символов года (рост продаж составил 112%), столовыми сервизами (на 107%) и наборами постельного белья (на 112%). Другие популярные покупки в преддверии новогодних праздников — кошельки и ювелирные украшения, продажи которых выросли год к году на 76% и 83% соответственно.