Общество 08 августа 2023, 11:58 Стало известно, какими именами москвичи чаще всего называют кошек Москвичи чаще всего называют кошек Мусей, Василисой и Барсиком Сайт мэра и правительства Москвы

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Владельцы домашних животных в Москве начали пользоваться сервисом «Мой питомец» на портале mos.ru. Через него они записывают своих четвероногих друзей к ветеринару, получают необходимую информацию и ведут личные дневники. Специалисты узнали самые популярные клички у столичных кошек и составили топ-список. Об этом сообщила председатель комитета государственных услуг города Москвы Елена Шинкарук.

По ее словам, в топ-3 вошли такие клички, как Муся, Василиса и Барсик. Среди них попадаются и необычные имена. Например, Пельмешка и Тимон.

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«Онлайн-сервис записи к врачу позволил существенно упростить процесс планирования и получения ветеринарной помощи для владельцев домашних животных. При помощи него можно записаться не только на консультацию, но и на обследования, вакцинации и обработки», — подчеркнула она.

С начала этого года сервисом воспользовались более 80 тысяч раз. Около половины из них пришлось именно на владельцев кошек.

Ранее москвичей пригласили на котопикник на ВДНХ. Мероприятие приурочили к Международному дню кошек.