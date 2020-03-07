Стало известно, каким маркам машин отдают предпочтение россиянки

В преддверии 8 Марта эксперты решили выяснить, автомобили каких марок чаще всего покупают россиянки. Может, мужчины захотят сделать именно такой подарок своим возлюбленным, а исследование поможет не прогадать. Оказалось, что женщины предпочитают азиатские модели.

Исследование провели специалисты автомобильного онлайн-агрегатора Autospot.ru. Они проанализировали более 17 тысяч сделок по покупке авто. Из них в 25% случаев машины приобретали женщины.

«Самой популярной у россиянок маркой оказалась Kia (25,1% заключенных сделок), на втором месте — Hyundai (17,1%), в сумме — почти половина купленных машин», — приводит РИА «Новости» результаты исследования.

Получается, что большинству жительниц России нравятся машины именно азиатского производства. Чешская компания Skоdа получила только третье место, набрав 8,6%. Замыкают пятерку лидеров BMW (6,2%) и российская Lada (5,8%). Еще в рейтинг попали такие автомобили, как Renault (5,6%), Volkswagen (5%) и Nissan — (3,9%).

Как оказалось, при выборе цвета машины большинство женщин не отдают свое предпочтение красному. Чаще всего россиянка выбирают: белый/кремовый, серебристый/серый или черный цвета. Такие на сделки с такими автомобилями приходится 71% в регионах, 67% в Петербурге и 72% в Москве. После этих цветов женщины выбирают голубой или синий, затем зеленый и красный.

Как рассказала психолог Ирина Кузнецова, чтобы получить желаемый подарок на 8 Марта от своего мужчины, нужно сказать ему об этом прямо. Мужчины не понимают намеков и полувзглядов.