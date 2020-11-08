Стало известно, каким будет электронный паспорт в России

Электронный паспорт гражданина России будет более информативным, чем его печатная версия. А сам документ примет форму ID-карточки. Об этом рассказал глава Гознака Аркадий Ткачук.

По словам Ткачука, электронный паспорт будет представлять собой ID-карточку с чипом, передает «Российская газета».

«Это позволит человеку выполнять все необходимые функции и в электронной, и в физической среде, не прибегая к другим средствам электронной идентификации и подписания документов. При этом сама карта благодаря своим защитным признакам должна давать уверенность в том, что вы держите в руках подлинный документ», — рассказал он.

Электронный паспорт будет содержать в себе основные данные человека, в том числе биометрические, а также электронную подпись. К карточке может быть привязано специальное приложение. Но какой у него появится функционал, точно еще не известно. Вероятно, с помощью него можно будет выполнять ряд действий, которые не требуют более высокого уровня идентификации, считает эксперт.

В начале сентября вице-премьер России Дмитрий Чернышенко рассказал, что приложение для электронного паспорта «Мобильный идентификатор» уже создано и проходит сертификацию, сообщает RT.

Проект нового паспорта был представлен еще в прошлом году, но из-за пандемии процесс разработки временно приостановился. Также Ткачук отметил, что специалистам предстоит обсудить, какие задачи будет решать чип и как он должен взаимодействовать с инфраструктурой применения, уточняет Ura.ru.