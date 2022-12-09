Общество 09 декабря 2022, 22:28 Стало известно, каким автомобилям пенсионеры отдают свое предпочтение Пенсионеры выбирают машины с низким расходом топлива

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Пожилые люди чаще всего при выборе автомобиля обращают внимание на расход топлива — очень важно, чтобы его машина расходовала минимально. Об этом сообщило «Утро.ру» со ссылкой на сайт «Автопомощь».

Отмечается, что у пенсионеров на первое место при покупке машины встает вопрос о стоимости ремонта автомобиля в случае каких-либо поломок.

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Одними из самых популярных средств передвижения у пожилых людей являются автомобили Nissan Almera Classic и Renault Logan.

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