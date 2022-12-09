Общество 09 декабря 2022, 14:48 Стало известно, каких правил стоит придерживаться при украшении новогодней елки Декоративная лента на елке может испортить ее внешний вид

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Украшение елки в преддверии праздника Нового года уже давно стало доброй традицией. О правилах украшения новогоднего дерева сообщило издание The Sun.

По данным сайта «Политэксперт», лучше не увлекаться декоративной лентой при украшении елки. В этом вопросе очень важно выбрать цветовую гамму — отлично подойдут пастельные оттенки с отливами или же яркие акцентные цвета.

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Кроме того, необходимо также пополнить свою коллекцию новогодних игрушек новыми, актуальными и запоминающимися украшениями.

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