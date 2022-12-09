09 декабря 2022, 14:48
Стало известно, каких правил стоит придерживаться при украшении новогодней елки
Декоративная лента на елке может испортить ее внешний вид
Украшение елки в преддверии праздника Нового года уже давно стало доброй традицией. О правилах украшения новогоднего дерева сообщило издание The Sun.
По данным сайта «Политэксперт», лучше не увлекаться декоративной лентой при украшении елки. В этом вопросе очень важно выбрать цветовую гамму — отлично подойдут пастельные оттенки с отливами или же яркие акцентные цвета.
Реклама
Кроме того, необходимо также пополнить свою коллекцию новогодних игрушек новыми, актуальными и запоминающимися украшениями.
Реклама
Новый год
Реклама
Реклама