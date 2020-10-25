Стало известно, какие животные могут спровоцировать новую пандемию

Не секрет, что в некоторых странах люди любят употреблять мясо экзотических животных. Однако пришло время менять эти привычки, чтобы избежать новых пандемий. Таким мнением поделился профессор кафедры вирусологии в МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

«Известный резервуар этих вирусов — летучие мыши. Новые формы, новые вирусы от них передаются на людей. Они не болеют, и в летучих мышах вирус спокойно бытует. Это могут быть и другие экзотические теплокровные животные, например панголины», — рассказал профессор в интервью Ura.ru.

Этих животных любят готовить китайцы, отметил эксперт. Но лучше держать их в клетках, а не есть, потому что от таких пищевых привычек могут произойти «всякие неприятности».

Тем не менее люди могут не бояться заразиться от кошек и собак. Их, наоборот, нужно беречь, подчеркнул Аграновский.

Ранее вирусолог Александр Чепурнов оценил опасность новых штаммов коронавируса. По его мнению, людям бояться их не надо, так как существенной роли это уже не сыграет. Хотя специалисты из Норвегии считают, что новые штаммы распространяются быстрее.