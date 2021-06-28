Стало известно, какие записи чаще всего запрашивают москвичи с камер видеонаблюдения

В столичном Департаменте информационных технологий назвали самые частные запросы горожан по записям с камер видеонаблюдения, передала «Вечерняя Москва».

По данным издания, чаще всего в Москве резервируется архив при порче имущества.

«Например, если им поцарапали машину, проткнули колесо, сломали велосипед или раскурочили качели на детской площадке», — уточнили в профильном ведомстве.

Отмечается, что также часто запрашивают видео, чтобы разобраться в обстоятельствах драк, краж и хулиганства, а также в причинах дорожных аварий.