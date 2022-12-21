Общество 21 декабря 2022, 10:46 Стало известно, какие вакансии предлагают горнолыжные курорты страны в новогодние праздники Чаще всего курорты ищут горничных и официантов

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Большинство россиян предпочитают на Новый год уезжать отдыхать на крупнейшие горнолыжные курорты страны. О вакансиях, которые предлагают курорты, Life сообщили эксперты сервиса «Авито. Работа».

Курорт «Роза Хутор» находится в поиске инструктора-воспитателя, который будет проводить различные мастер-классы для детей. Работодатель обещает обеспечить сотрудника трансфером и обедами.

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«Шерегеш» в Кемеровской области на зимний период ищет старшую горничную. Эта вакансия также предусматривает проживание в гостинице и питание.

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