Общество 09 марта 2023, 18:39 Стало известно, какие вакансии меньше всего интересуют петербуржцев Профессия дворника оказалась самой невостребованной среди петербуржцев

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Жителей Санкт-Петербурга меньше всего интересуют вакансии, связанные с рабочей сферой. Об этом сообщила руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад Мария Бузунова в беседе с «Невскими новостями».

По словам эксперта, самыми невостребованными среди петербуржцев стали вакансии дворника, зоотехника и агронома.

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Также местных жителей не интересуют профессии главврача, заведующего аптекой, бортпроводника и оценщика — на все перечисленные специальности приходится менее 1% резюме.

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