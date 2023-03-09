09 марта 2023, 18:39
Стало известно, какие вакансии меньше всего интересуют петербуржцев
Профессия дворника оказалась самой невостребованной среди петербуржцев
Жителей Санкт-Петербурга меньше всего интересуют вакансии, связанные с рабочей сферой. Об этом сообщила руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад Мария Бузунова в беседе с «Невскими новостями».
По словам эксперта, самыми невостребованными среди петербуржцев стали вакансии дворника, зоотехника и агронома.
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Также местных жителей не интересуют профессии главврача, заведующего аптекой, бортпроводника и оценщика — на все перечисленные специальности приходится менее 1% резюме.
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