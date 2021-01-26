Стало известно, какие услуги наиболее подорожали за время пандемии

В России во время пандемии многие услуги подорожали. Например, стоимость уборки квартиры за последний год выросла на 50%.

Одна из причин — увеличение спроса на 35%. Ремонт и строительство россиянам стало обходиться дороже на 25%, сообщает РБК со ссылкой на экспертов сервиса объявлений «Авито». Причина аналогична, количество желающих заказать эти услуги выросло на 37%, а предложение выросло всего на 3%.

За время пандемии подорожала установка техники и рекламно-полиграфические услуги на 20%. Спрос на первую услугу на рынке вырос 81%, а предложение всего на 14. Потребность во второй услуге выросла на 21%, а предложение — на 52%.

Услуги по ремонту и обслуживанию техники стоило россиянам в 2020 году на 7% дешевле, чем в 2019.

Не изменилась стоимость услуг в сфере красоты и здоровья, интернет-телекома, благоустройства территорий. Также не выросли цены на образовательные курсы, организацию праздников и мероприятий, бытовые услуги.