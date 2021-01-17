Стало известно, какие товары подешевеют в январе
«Когда доходы падают, то торговцы вынуждены раскачивать спрос и понижать цену, чтобы пропихнуть как можно больше товара, чтобы заработать не норму прибыли, а массу прибыли», — рассказал он в интервью радиостанции Sputnik.
Он добавил, что это делают, чтобы удержать объемы реализации и объемы производства. Потому что, если все остановится, то убытки будут больше, чем «продажа по сниженной цене».
Эксперт спрогнозировал большие скидки а январе на напитки и деликатесы, которые ассоциируются с Новым годом и праздниками. Например, подешевеет икра и шампанское, уточняет Ura.ru.
Ранее в СМИ появилась информация, что в розничной торговле возникли проблемы с закупкой сахара и подсолнечного масла. Со сложностями столкнулись небольшие и средние сети после заморозки цен. В результате производители либо отказываются реализовывать продукцию по фиксированным ценам, либо игнорируют поступившие запросы.