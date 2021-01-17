Стало известно, какие товары подешевеют в январе

Новогодние праздники закончились, а значит в магазинах уже не так много людей. Чтобы привлечь покупателей, сети начнут снижать цены на ряд товаров. Об этом рассказал доктор экономических наук Леонид Холод.

«Когда доходы падают, то торговцы вынуждены раскачивать спрос и понижать цену, чтобы пропихнуть как можно больше товара, чтобы заработать не норму прибыли, а массу прибыли», — рассказал он в интервью радиостанции Sputnik.

Он добавил, что это делают, чтобы удержать объемы реализации и объемы производства. Потому что, если все остановится, то убытки будут больше, чем «продажа по сниженной цене».

Эксперт спрогнозировал большие скидки а январе на напитки и деликатесы, которые ассоциируются с Новым годом и праздниками. Например, подешевеет икра и шампанское, уточняет Ura.ru.

Ранее в СМИ появилась информация, что в розничной торговле возникли проблемы с закупкой сахара и подсолнечного масла. Со сложностями столкнулись небольшие и средние сети после заморозки цен. В результате производители либо отказываются реализовывать продукцию по фиксированным ценам, либо игнорируют поступившие запросы.