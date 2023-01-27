Общество 27 января 2023, 15:38 Стало известно, какие товары массово скупают россияне

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Жители России атакуют магазины строительных материалов, объем покупок по сравнению с прошлым годом вырос в 2,4 раза. Об этом сообщило Utro.ru со ссылкой на представителей гипермаркета «ВсеИнструменты.ру».

По их словам, это происходит благодаря стабилизации ситуации на рынке. В настоящее время цены установились в одной поре, что стимулирует новые продажи. Главным образом, покупатели — это профессионально специализирующиеся на ремонтах специалисты. Они отдают предпочтения отделочным и сторительным материалам.

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Больше всего спрос вырос в Волгограде, в 2,9 раза, и в Екатеринбурге, в 2,8 раза. Также в лидерах Москва, Петербург, Челябинск, Новосибирск и Нижний Новгород. Несмотря на возросший интерес, дефицита стройматериалов опасаться не стоит.