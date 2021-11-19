Стало известно, какие специалисты будут востребованы этой зимой

В этом году осенью и зимой на рынке труда в России появляется много вакансий QR-контролеров. Также каждой зимой востребованы фасовщики и курьеры, рассказали Life специалисты сервиса «Авито.Работа».

Контролер QR-кодов — относительно новая позиция на рынке труда, которая по понятным причинам сейчас набирает популярность.

«Мы уверены, что зимой количество подобных вакансий будет только расти и вряд ли пойдет на спад до полной вакцинации населения или снятия ограничений, поскольку появление таких сотрудников исключит посещение общественных мест непривитыми гражданами и поможет замедлить распространение вируса», — рассказал управляющий директор «Авито.Работа» Артем Кумпель.

Кроме того, как и обычно перед новогодними праздниками, растет спрос на фасовщиков и упаковщиков подарков, а также курьеров.

Самые оплачиваемые вакансии на рынке труда — IT-специалисты (разработчики, аналитики, тестировщики). Спрос на таких специалистов стабильно растет, и эта тенденция будет продолжаться.