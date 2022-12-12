Общество 12 декабря 2022, 19:18 Стало известно, какие штрафы можно получить при нарушениях правил во время празднования Нового года на даче Все мангальные зоны должны быть специально оборудованы

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Большинство городских жителей любят встречать Новый год вдали от городской суеты. О возможных штрафах при нарушении правил во время празднования Нового года на дачах рассказала адвокат Елена Пономарева, передала «Вечерняя Москва».

По словам эксперта, штрафы могут прийти за нарушения правил при разжигании костра — все мангальные площадки требуют специального оборудования.

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Кроме того, законом запрещается запускать фейерверки в природных заповедниках. Пономарева напомнила, что при запуске пиротехники на даче стоит не забывать о пожарной безопасности.

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