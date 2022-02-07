Стало известно, какие профессии россияне считают самыми высокооплачиваемыми

Россияне рассказали, какие профессии, на их взгляд, являются самыми высокооплачиваемыми. Это стало известно из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), передала «Свободная пресса».

Жители странны заявили, что больше всего средств удается заработать политикам. Такое мнение высказали 19% опрошенных. 13% отдали свое предпочтение специалистам IT-сферы. 11% респондентов проголосовали за юристов, а за нефтяников, медиков и банкиров отдали свой голос 10% опрошенных.