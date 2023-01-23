Общество 23 января 2023, 18:31 Стало известно, какие продукты нельзя хранить в холодильнике Яйца стоит хранить в кухонном шкафу Unsplash

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Определенные продукты не стоит хранить в холодильнике. Об этом сообщили известные повар Джеймс Мартин и диетолог Кейт Ллевелин-Уотерсю, передала газета Daily Mail.

Отмечается, что в холодильнике лучше не хранить яйца. Лучше всего помещать их в кухонный шкаф, тогда удастся избежать впитывания запаха другой еды. Если хранить их в холодильнике, то в таком случае возможно распространение бактерий в продукте из-за конденсации.

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Также не рекомендуется держать в холодильнике манго, киви, сливы, груши и лимоны. Из-за низких температур в холодильнике фрукты могут потерять свои вкусовые качества и приобрести тусклый цвет. Кроме того, по данным РИА ФАН, не стоит помещать в холодильник хлеб и различные растительные масла.

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