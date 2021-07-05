Стало известно, какие привычки россиян сильно удивляют иностранцев

Некоторые особенности менталитета, характерные для русских, порой вызывают неподдельное удивление у жителей других стран. О том, какие именно «ритуалы» так забавляют иностранцев, рассказало ИА Nation News.

Одна из странностей — хранить пакеты в пакетах. В России практически в каждом доме можно найти один большой полиэтиленовый пакет, в котором хранятся множество мелких. Такая привычка иностранцам кажется странной, ведь они пользуются, преимущественно, бумажными пакетами, которые потом утилизируют.

Кроме того, зарубежных гостей очень удивляет привычка русских вести задушевные разговоры на кухне до полуночи. Жители других стран недоумевают, как можно излить душу незнакомому человеку. При этом русское гостеприимство им кажется очень хорошей традицией.

Не менее странным иностранцы находят тот факт, что наши сограждане, приходя домой, переобуваются в домашние тапочки. Однако перенять такую привычку для себя они совсем не против, ведь так пол дольше остается чистым.

Восхищает иностранцев и то, что в России все ходят «при параде». Конечно, касается это представительниц прекрасного пола. Многие россиянки и шагу не ступят на улицу без косметики и нарядной одежды. В то время как в Европе к внешнему виду относятся более снисходительно.

Еще русские не привыкли приходить в гости без подарков. В странах Запада, например, такое происходит не часто. Иностранные гости восхищаются такой привычке русских и не прочь перенять ее себе.