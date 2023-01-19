Общество 19 января 2023, 13:39 Стало известно, какие привычки делают мужчин более восприимчивыми к различным болезням Мужчины сложнее переносят простуду из-за боязни ответственности

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Многие россияне отмечают, что мужчины переносят различные вирусные и простудные заболевания намного сложнее, чем женщины. О причинах такой закономерности рассказала врач-психотерапевт, писатель Наталья Толстая в беседе с РИА ФАН.

По словам специалиста, это происходит из-за привычки мужчин впадать в детство и отказываться от взятия на себя какой-либо ответственности.

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Также болезни переносятся труднее мужчинами, которые регулярно и с легкостью могут взять деньги у женщин.

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