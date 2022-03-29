Стало известно, какие пластические операции были доступны во времена СССР

Пластический хирург Максимильян Абозин рассказал, какие пластические операции были популярны в СССР. По его словам, в те времена была в основном реконструктивная хирургия, от которой и начала зарождаться пластика. Об этом написал Life.

Люди в СССР могли воспользоваться тремя основными процедурами: ринопластика, подтяжка лица и век. Также можно было сделать маммопластику и липосакцию, но тогда технологии только начинали зарождаться. Очень часто в грудь, вместо имплантов, просто закачивали масло.

Пластические операции в то время были доступны в основном звездам и богатым людям, поскольку простые граждане просто не имели на это средств. Например, среди звезд не раз ложилась под нож народная артистка СССР Людмила Гурченко.

Актрисе делали подтяжку лица, в том числе и эндоскопическую подтяжку верхней трети лица. Также Гурченко исправляла верхние и нижние веки.

Помимо Гурченко, к пластическим операциям обращались Любовь Орлова, Алла Пугачева, Лариса Долина и Валерий Леонтьев. Все они делали фейслифтинг, коррекцию век, липосакцию.