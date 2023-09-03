03 сентября 2023, 12:16
Стало известно, какие пароли на телефонах используют россияне
РТУ МИРЭА: пароль на телефон 1234 устанавливал каждый 10-й россиянин
Большинство россиян не утруждают себя сложными комбинациями паролей на смартфоне. Об этом РИА «Новости» рассказали в Институте цифровых технологий и кибербезопасности РТУ МИРЭА.
«Большая часть жителей России использует простые комбинации в качестве пароля — например, 1234, 6969, 2222, 4444, 2000, 1004, 7777 или 0000. С помощью таких числовых последовательностей можно взломать порядка 22% всех смартфонов в стране», — отметили специалисты.
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Опасность подобных четырехзначных кодов кроется в относительной простоте подбора правильного пароля, так как они дают всего лишь чуть более 10 тысяч вероятных вариантов, тогда как шестизначный пароль — миллиона.
Также специалисты отметили, что графический пароль является самым ненадежным способом защиты, потому что постороннему человеку проще его подглядеть и запомнить.
Ранее россиян предупредили о слежке смартфона за пользователем даже без подключенного интернета.
Смартфоны
Россия
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