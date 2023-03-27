Общество 27 марта 2023, 12:33 Стало известно, какие ошибки допускают мужчины при знакомстве в соцсетях

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Социальные сети в современном мире являются отличной площадкой для знакомств. О том, какие ошибки допускают мужчины при виртуальном общении с женщинами, сообщила газета Daily Mail.

Отмечается, что зачастую мужчины отпугивают женщин примитивным вопросом «Как дела?». Также одной из главных ошибок при общении является использование большого количества смайликов.

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Как сообщило Nation News, в соцсетях женщин также могут оттолкнуть чересчур навязчивые высказывания мужчин.