Общество 29 ноября 2022, 11:10 Стало известно, какие новые правила ждут жильцов с 1 декабря Life: с 1 декабря жильцам многоквартирных домов можно устанавливать хамамы

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С 1 декабря МЧС России разрешило жильцам многоквартирных домов устанавливать в квартирах хамамы, инфракрасные кабины и индивидуальные сауны. Об этом сообщил Life.

В сообщении ведомства подчеркивается, что другие типы бань остаются под запретом. Советник по правовым вопросам юридической группы «Совет» Александр Федотов пояснил, что перепланировочные требования и нормы остаются прежними.

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Кроме того, с 1 декабря владельцам подземных парковочных мест в многоэтажных домах разрешено будет устанавливать шкафы и кладовки для хранения инструментов и сменных колес.

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Также с 1 декабря увеличится плата за коммунальные услуги. По сообщению Минэкономразвития, превышение стоимости будет примерно на 9%.