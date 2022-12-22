Общество 22 декабря 2022, 14:52 Стало известно, какие новогодние подарки можно подарить при отсутствии времени на их выбор Сертификаты онлайн-магазинов станут отличным подарком

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Не всегда в предновогодней суете у людей бывает достаточное количество времени для выбора подарков своим друзьям и родственникам. О лучших презентах в таком случае рассказала психолог Гузель Сафина в интервью News.ru.

По словам специалиста, хорошим подарком в случае с полным отсутствием времени на его выбор станут подарочные сертификаты различных маркетплейсов и онлайн-магазинов, человек сам сможет выбрать именно то, что ему необходимо. Удивить своих близких также можно и благодаря эмоциям и впечатлениям — отличным подарком станут купоны на мастер-классы по гончарному искусству и рисованию.

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Кроме того, интересующемуся инвестициями человеку можно подарить ценные бумаги. Психолог отметила, что в преддверии праздника зачастую дарят сертификаты на массаж и в спа-салон.

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