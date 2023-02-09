Общество 09 февраля 2023, 13:05 Стало известно, какие мужчины склонны к сексизму

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Неудовлетворенные жизнью и неуверенные в себе мужчины чаще склонны к сексизму, к такому выводу пришли психологи из Городского университета Гонконга. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на журнал Psychology of Women Quarterly.

В ходе исследования провели несколько экспериментов. И в последнем приняли участие 300 мужчин. На основе собранных данных специалисты сделали вывод о прямой зависимости между уровнем удовлетворенности жизни и одобрением сексистского отношения к женщинам.

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«Как оказалось, депривация (неспособность удовлетворить базовые потребности) подталкивала мужчин к негативному сексизму, женщины же никак не меняли свое отношение к противоположному полу», — объяснили психологи.

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