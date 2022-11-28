Общество 28 ноября 2022, 16:18 Стало известно, какие льготные ипотечные программы действуют в России «Парламентская газета»: льготная ипотека под 7% будет действовать до 1 января 2023 года

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На сегодняшний день в России действуют сразу несколько видов льготных ипотек. Среди основных программ, это — «Семейная ипотека», «Дальневосточная ипотека», «Льготная ипотека», «ИТ-ипотека», написала «Парламентская газета».

Программа «Семейной ипотеки» позволяет россиянам, воспитывающим детей-инвалидов, приобретать жилье на вторичном рынке, но с условием того, в регионе не строятся многоквартирные дома.

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«Льготная ипотека» действует для новостроек с 17 апреля 2020 года. Ее срок окончания — 1 января 2023 года. Кредит под 7% могут взять россияне, которые хотят купить квартиру или построить частный дом.

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«Дальневосточная ипотека» предполагает выдачу кредита под 2% молодым семьям, а также неполным семьям с несовершеннолетними детьми на покупку жилья в ДФО.