26 января 2023, 13:29
Стало известно, какие книги полезно читать подросткам
Детективы и фантастика отлично подойдут для чтения в подростковом возрасте
В подростковом возрасте детям рекомендуется читать книги юмористического характера и детективы. Такое мнение выразила врач-невролог Химкинской областной больницы Виктория Квилинская в беседе с News.ru.
По словам специалиста, детям в дошкольном возрасте отлично подойдут для чтения сказочные произведения и фольклорная литература. Это поспособствует развитию у ребенка воображения. Также такие произведения учат дошкольника социализации, терпению, усидчивости.
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Как сообщило агентство Nation News, для детей более старшего возраста и подростков отлично подойдут для чтения произведения из области фантастики, а книги юмористического характера позволят избавиться от тревожных мыслей.
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