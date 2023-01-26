Общество 26 января 2023, 13:29 Стало известно, какие книги полезно читать подросткам Детективы и фантастика отлично подойдут для чтения в подростковом возрасте Сайт мэра и правительства Москвы

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В подростковом возрасте детям рекомендуется читать книги юмористического характера и детективы. Такое мнение выразила врач-невролог Химкинской областной больницы Виктория Квилинская в беседе с News.ru.

По словам специалиста, детям в дошкольном возрасте отлично подойдут для чтения сказочные произведения и фольклорная литература. Это поспособствует развитию у ребенка воображения. Также такие произведения учат дошкольника социализации, терпению, усидчивости.

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Как сообщило агентство Nation News, для детей более старшего возраста и подростков отлично подойдут для чтения произведения из области фантастики, а книги юмористического характера позволят избавиться от тревожных мыслей.