Стало известно, какие книги читают россияне

Директор библиотеки имени Маяковского, президент Петербургского библиотечного общества Зоя Чалова рассказала, что предпочитают читать россияне, а также почему их считают одной из самых читающих наций в мире. Об этом написало ИА Nation News.

«Вся категория населения старшего возраста, как читала, так и читает. Читает и молодежь, но в основном литературу, которая нужна для учебы, для службы, для профессионального продвижения, для определения каких-то путей в жизни. Популярными сферами в литературе сегодня являются экономика, искусство, философия и история», — сообщила Чалова.

По ее словам, около 40% россиян предпочитают брать книги про искусство. Примерно столько же читают о художественной литературе. Россия издавна славится распространением чтения по всей ее территории. Читают от мала до велика, даже в самых отдаленных уголках и селах нашей страны.

Чалова отметила, что сейчас в российских библиотеках представлен широкий выбор не только книг, но и интеллектуальных мероприятий. Посетители могут приобщиться к изучению иностранных языков, посетить различные лекции, встречи с писателями, поэтами, художниками. Россияне всегда понимают, что хотели бы почитать по определенному направлению.