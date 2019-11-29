Стало известно, какие игрушки наиболее популярны у россиян
Согласно исследованию оператора фискальных данных «Такском», чаще всего в России покупают мягкие игрушки. Об этом сообщил сайт Argumenti.ru. они составили около трети продаж.
Четверть рынка заняли конструкторы, роботы, машинки и другая техника.
Как сообщило ИА Nation News, продажи настольных игр, кукол и игрушек для малышей значительно ниже, чем у этих категорий.
Также за текущий год отмечается рост цен на игрушки для самых маленьких на 14%. Подорожание мягких игрушек составило всего 3%.